عناوين واسرار الصحف اللبنانية الصادرة ليوم الجمعة 24 تشرين الثاني 2023

العناوين

صحيفة الأخبار

ـ استراحة من الحرب: العدو يفقد الزخم

ـ غزّة العارية هزمت المارد التكنولوجي: وادي السيليكون الإسرائيلي يفيض بـ… الدموع!

ـ الهدنة لبنانياً: اختبار نوايا وتحذير مستجدّ من الـتصعيد

ـ وجومٌ في إسرائيل: الصفقة ليست «نصراً»

ـ 22 عمليّة على «الجبهة الشمالية»: تصعيد كمّي ونوعي مصحوب برسائل

صحيفة البناء

ـ الساعة 7 صباح اليوم يعترف الاحتلال بفشل الحرب الكونية على غزة وتبدأ الهدنة

ـ الاتفاق ضمن تبادل الأسرى وفق معادلة 3 مقابل 1 وفتح طريق التمديد والتمدّد

ـ محمد رعد يشيع نجله عباس شهيدا: لقد سبقني… واللبنانيون يستعيدون استشهاد هادي

صحيفة الجمهورية

ـ تصعيد جنوبا وفي غزة عشية الهدنة ـ رعد: إبني سبقني الى الشهادة

ـ هل بدأ فقدان السيطرة جنوبا؟

صحيفة اللواء

ـ الإحتلال يوسِّع اعتداءاته خارج قواعد الإشتباك.. ونجل رعد بين الشهداء

ـ برّي: مشكلة قيادة الجيش مسيحية .. وتفاهم بين الراعي والخطيب على قمّة روحية

صحيفة الديار

ـ تحضير لمرسوم التمديد للعماد عون وتعيين رئيس أركان وأعضاء في المجلس العسكري

ـ هل يُوقف باسيل مُفاوضاته مع حزب الله إذا وافق على المرسوم؟

ـ كبار الضبّاط يرفضون ترك الجيش دون التمديد ودون رئيس أركان وأعضاء جدد

صحيفة النهار

ـ هدنة الأيام الأربعة في غزة تبدأ السابعة من صباح اليوم

ـ لبنان عشية الهدنة الغزاوية على مشارف حرب!

ـ هجمات جديدة على القوات الأميركية في قواعد بالعراق وسوريا

الأسرار

صحيفة البناء

ـ خفايا

قال مرجع سياسي بارز إن كلام البطريرك الراعي عن استشهاد نجل رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد تعبير عن مناخ لبناني عام يشبه ما جرى عام 1997 بعد استشهاد هادي نجل السيد حسن نصرالله لجهة مكانة المقاومة وقادتها في عيون اللبنانيين، وخصوصاً المختلفين مع المقاومة. وقد تجلّى هذا سياسياً وإعلامياً بوضوح؛ وكلام البطريرك مؤشر متعدّد الاتجاهات.

ـ كواليس

دعا مصدر دبلوماسي إلى ترقب ما سوف يحدث عالمياً مع انتشار الصور التي سوف تخرج من قطاع غزة مع بدء الهدنة عن الخراب والدمار والمأساة الإنسانية، وما سوف يحدث في البيئة الداخلية للكيان، مع ظهور حجم الخسائر التي تمّ التكتم عليها داخل الجيش خلال المواجهات البرية على جبهتي الشمال والجنوب مع المقاومة في لبنان وغزة.

صحيفة الجمهورية

ـ تخوفت أوساط سياسية من أن تغزي حرب غزة التطرف في المنطقة على حساب الإعتدال.

ـ يتوقع وصول أكثر من موفد أجنبي إلى لبنان خلال الفترة القريبة المقبلة حاملين رسائل متعددة.

ـ نقل عن سفير دولة كبرى قوله إنه يتوقع تطورات مهمة في وقت لم يعد بعيداً مرتبطة بالوضع في غزة.

صحيفة اللواء

ـ همس

لا تتوقف طائرات الاستطلاع المعادية والمطورة التجهيز في التحليق ليل – نهار فوق قرى ومناطق جنوبي الليطاني.

ـ غمز

يتساءل إسلاميون عن دور الأجهزة الإعلامية المعنية في الحدّ أو لجم التعليقات التي تُحدث حساسيات وانقسامات حول ما يجري.

ـ لغز

لا يقبل وزير «سوبر» أن تكون المفاوضات مع صندوق النقد، قد أصبحت من الماضي!

صحيفة النهار

ـ أبدى مرجع سياسي مخاوفه وقلقه من أيام صعبة قد يشهدها لبنان، ودعا إلى تجهيز كل مستلزمات الصمود من مواد غذائية ومؤن وسواها

المصدر: صحف