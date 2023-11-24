الهدنة المؤقتة في قطاع غزة بين المقاومة الفلسطينية وكيان الاحتلال تدخل حيز التنفيذ – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
November 24 2023 - 07:38

الهدنة المؤقتة في قطاع غزة بين المقاومة الفلسطينية وكيان الاحتلال تدخل حيز التنفيذ

منذ 35 mins 24 November، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة