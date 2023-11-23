الرئيس بري: سأدعو الى جلسة تشريعية الشهر المقبل والخيارات في قيادة الجيش محصورة بين التعيين او التمديد

أكد رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري اليوم، في حديث تلفزيوني انه سيدعو الى “جلسة تشريعية في النصف الاول من الشهر المقبل بجدول متكامل، وإذا حضر حزب “القوات اللبنانية” الى الجلسة فأهلا وسهلا، وإذا لم يحضر فيناقضون أنفسهم بأنفسِهم في هذه الحالة”.

وعن موضوع قيادة الجيش، لفت بري، الى أن “جبران باسيل يريد التعيين وسمير جعجع يريد التمديد، ويغضبان مني عندما اقول ان المشكل مسيحي – مسيحي”، مؤكداً أن “الخيارات محصورة بين التعيين أو التمديد ولا خيار ثالث ولا تكليف”.

واشار بري الى أن “حزب الله يحافظ على قواعد الاشتباك منذ اليوم الاول، وأهدافه عسكرية بينما العدو الاسرائيلي مستمر في مجازره”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام