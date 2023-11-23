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November 23 2023 - 21:52

تقرير مصور | خسائر الاحتلال على الحدود مع لبنان حتى يوم أمس

منذ 12 mins 23 November، 2023
خسائر جيش الإحتلال الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية خلال 46 يوم من عمليات المقاومة الإسلامية على طريق القدس
خسائر جيش الإحتلال الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية خلال 46 يوم من عمليات المقاومة الإسلامية على طريق القدس
تقارير مصورة - لبنان

خسائر الاحتلال على الحدود مع لبنان حتى يوم أمس.

المصدر: قناة المنار

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