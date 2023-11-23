رحمه للنائب رعد: سيبقى سراجك ساطعا كالشهب هاديا إلى الانتصار المبين

توجه النائب السابق إميل رحمه بالتبريك لـ “رئيس كتلة الوفاء للمقاومة” محمد رعد “بشهادة نجله عباس (سراج) والشهداء الذين ارتقوا مؤتزرين بالنصر، مكللين بالمجد على طريق القدس”.

واعتبر في تصريح أن “معانقة تراب لبنان في جنوبه الثابت والإنغراس فيه هو عنوان فخر، ووسام يتقلده الحاج محمد رعد وعائلته، كما المقاومة التي تقدم أغلى من عندها وما عندها، من أجل التحرير ورفع راية الكرامة عاليا في وجه عدو عاتٍ لا بد من أن يتهاوى كما الباطل”.

وتابع رحمه “الحاج محمد سراجك لم ينطفيء، وسيبقى ساطعا كالشهب هاديا إلى الانتصار المبين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام