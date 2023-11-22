مصادر فلسطينية: جميع من في أقسام العناية المكثفة والمركزة من المرضى والجرحى في المستشفى الإندونيسي فارقوا الحياة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
November 22 2023 - 00:48

مصادر فلسطينية: جميع من في أقسام العناية المكثفة والمركزة من المرضى والجرحى في المستشفى الإندونيسي فارقوا الحياة

منذ 56 mins 21 November، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة