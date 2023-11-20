‫إعلام العدو: إطلاق ما بين 6 إلى 7 مسيرات اليوم من لبنان نحو  ‫الحدود الشمالية  – موقع قناة المنار – لبنان
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November 20 2023 - 18:36

‫إعلام العدو: إطلاق ما بين 6 إلى 7 مسيرات اليوم من لبنان نحو  ‫الحدود الشمالية 

منذ 59 mins 20 November، 2023
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