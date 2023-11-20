مجاهدو المقاومة الإسلامية يستهدفون بالصواريخ والقذائف  ‫المدفعية تجمع مشاة صهيونيا بمثلث الطيحات ويحققون فيه إصابات مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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November 20 2023 - 18:34

مجاهدو المقاومة الإسلامية يستهدفون بالصواريخ والقذائف  ‫المدفعية تجمع مشاة صهيونيا بمثلث الطيحات ويحققون فيه إصابات مباشرة

منذ 2 ساعة 20 November، 2023
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