مجاهدو المقاومة الإسلامية يستهدفون بالصواريخ والقذائف المدفعية تجمع مشاة صهيونيا بمثلث الطيحات ويحققون فيه إصابات مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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November 20 2023 - 18:34
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مجاهدو المقاومة الإسلامية يستهدفون بالصواريخ والقذائف المدفعية تجمع مشاة صهيونيا بمثلث الطيحات ويحققون فيه إصابات مباشرة
منذ 2 ساعة
20 November، 2023
عاجل
الجبهة الشمالية
الكيان المؤقت
المقاومة الاسلامية
حزب الله
طوفان الأقصى
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