صفارات الانذار تدوي في سديروت في غلاف غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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November 16 2023 - 15:10

صفارات الانذار تدوي في سديروت في غلاف غزة

منذ 1 ساعة 16 November، 2023
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