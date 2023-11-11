لبنان | المقاومة الاسلامية تواصل استهداف مواقع العدو عند الحدود مع فلسطين المحتلة

دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة، تواصل المقاومة الاسلامية في لبنان استهداف مواقع العدو الصهيوني عند الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة.

وفي هذا السياق، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية، اليوم السبت، ثكنة راميم (قرية هونين اللبنانية المحتلة) بالأسلحة الصاروخية وحققوا إصابات مؤكدة.

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾

صدق الله العلي العظيم



دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 09:45 من صباح يوم السبت 11-11-2023 ثكنة راميم (قرية هونين اللبنانية المحتلة) بالأسلحة الصاروخية وحققوا إصابات مؤكدة.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾

الجمعة 10-11-2023 م

25 ربيع الثاني 1445 هـ

كما استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية قوة مشاة مؤلّلة في تلة الكرنتينا في منطقة حدب يارون وحقّقوا إصابات مؤكدة.

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾

صدق الله العلي العظيم



دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 09:50 من صباح يوم السبت 11-11-2023 قوة مشاة مؤلّلة في تلة الكرنتينا في منطقة حدب يارون وحقّقوا إصابات مؤكدة.



﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾

السبت 11-11-2023 م

26 ربيع الثاني 1445 هـ

هذا ونفذت المقاومة ‏الإسلامية، أمس الجمعة، هجوماً ضد قوات ‏الاحتلال الإسرائيلي بواسطة ثلاث مسيرات هجومية، استهدفت إحداها ثكنة يفتاح قديش (قرية ‏قدس اللبنانية المحتلة)، فيما استهدفت الطائرتان الاخريان تجمعا مستحدثا في شرق مستعمرة ‏حتسودت يوشع (قرية النبي يوشع اللبنانية المحتلة) وحققوا فيهما اصابات مؤكدة.‏

ونشر الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية فاصلاً بعنوان “بعضٌ من بأسنا… ولن يتم الإكتفاء بذلك”، تضمن مقاطع من خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأخير، ومشاهد من عمليات المقاومة عند الحدود مع فلسطين المحتلة.

كما استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية، الجمعة، بعدد من العمليات، موقع ‌‏راميم وتجمعًا ‏لجنود العدو الصهيوني قرب موقع العاصي (مقابل ميس الجبل)، ومجموعة مشاة صهيونية في حرش شتولا، و‏تجمعين ‏لقوات الاحتلال، الأول بين حدب البستان وبركة ريشة، والثاني في حرش الضهيرة ‏بالأسلحة الصاروخية وحقّقوا ‏فيهما إصابات مباشرة

اعترافات العدو

واقر العدو الصهيوني بسقوط 6 إصابات بينها 4 خطيرة جراء عمليات المقاومة اليوم.

وقال جيش العدو إن “3 جنود أصيبوا بجروح خطيرة من جراء صاروخ مضاد للدبابات أطلق من لبنان على موقع للجيش قرب من بلدة المنارة، في وقت سابق من الجمعة”.

وأضاف “أصيب جندي رابع بجروح خطيرة، وخامس بجروح متوسطة، في هجوم بطائرة من دون طيار ضد جنود على الحدود الشمالية (مع لبنان) بعد الظهر”.

وسائل إعلام صهيونية، قالت إنه “في حادثة اخرى، سقطت اصابة جراء اطلاق حزب الله صاروخا مضادا للدروع نحو “مرغليوت”.

المصدر: موقع المنار + الاعلام الحربي