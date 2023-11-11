عناوين وأسرار الصحف اللبنانية السبت 11-11-2023

أبرز عناوين وأسرار الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم السبت 11-11-2023.

عناوين الصحف:

صحيفة الأخبار

ـ حتى الشفاء ممنوع!

ـ تصعيد إسرائيلي لا يوقف التفاوض | العدو يحارب المستشفيات: هكذا «ننتصر»!

ـ أميركا وإسرائيل تهربان من الهزيمة: إلى الحرب الهجينة دُر

ـ توعُّد بـ«صواريخ غير تقليدية» | صنعاء لواشنطن وتل أبيب: ترقّبا المزيد

صحيفة البناء

ـ الاحتلال يقصف مجمع الشفاء في غزة تمهيداً لاقتحامه بحثاً عن صورة نصر

ـ القمّتان العربية والإسلامية أمام تحدّي الخروج من البيانات اللفظية لخطوات عملية

ـ السيد نصرالله اليوم بين حاصل مفاوضات التهدئة ومسار التصعيد لإعلان الموقف

صحيفة الجمهورية

ـ بركان الجبهة الجنوبية يتحرّك

ـ مستشفيات غزة في مرمى النار

ـ قمة المبادرة العربية للسلام

ـ مقاربة علمية لإدارة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

ـ «قمة الرياض» بين نارَي طهران وتل أبيب!

ـ موجودات المصارف ارتفعت 6 أضعاف

صحيفة اللواء

ـ ورقة لبنان إلى القمة: ضبط الحدود بـ1701!

ـ حزب الله ينعى 7 شهداء.. وباسيل يستبق مجلس الوزراء بمحاولات العرقلة!

ـ قلب غزة: استبسال في مقاتلة جحافل الاحتلال بانتظار قرارت القمم

ـ مرواغة إسرائيلية في إرساء «هدن التبادل» و«الشفاء» يستعصي على أطنان القذائف من الجو والبحر

صحيفة الديار

ـ المقاومة تستهدف رتلا عسكرياً اسرائيلياً ومعارك عنيفة وسقوط 7 شهداء للحزب

ـ واشنطن تهدد عبر هوكشتاين: أي تصعيد من حزب الله سيوقف التنقيب عن النفط والغاز

ـ حماس تتصدى بقوة لجيش الاحتلال في غزة وتجبره على التراجع

صحيفة النهار

ـ “يوم استهداف المستشفيات” في غزة واستمرار محادثات لتبادل الأسرى

ـ وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن يندد بارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين جراء استمرار الحرب

ـ مفوّض الـ “أونروا” فيليب لازاريني يؤكد مقتل أكثر من 100 من موظفي الوكالة في قطاع غزة

ـ اشتعال ميداني والمعارضة تطالب القمة بالتصدي لتوريط لبنان

ـ انتظار كلمة الامين العام لـ”حزب الله”وهي الثانية منذ بدء حرب غزة ومواجهات الجنوب

أسرار الصحف:

صحيفة البناء

ـ كواليس

علّقت وسائل إعلام في كيان الاحتلال على الموجز الإخباري المسائي للناطق بلسان جيش الاحتلال بالتوقف أمام الاعتراف بوصول طائرات مسيّرة وصواريخ من جبهات اليمن والعراق وسورية، بالإضافة الى تصاعد جبهة لبنان وعجز الناطق عن الجواب على سؤال عن سبب عدم عرض أي صور أو فيديوهات لجثث قتلى أو أسرى من مقاتلي القسام أو لصور تثبت تحقيق إنجازات عسكرية ميدانية بخلاف ما تظهره تسجيلات القسام.

ـ خفايا

قال دبلوماسي عربي شارك في كواليس اجتماع وزراء الخارجية العرب التمهيدي للقمة إن أربع دول عربية رفضت تضمين بيان القمة توصيات من نوع منع استخدام القواعد الأميركية لمساندة العدوان الإسرائيلي على غزة وتجميد العلاقات الدبلوماسية مع كيان الاحتلال والتلويح بإجراءات عقابية اقتصادية لكيان الاحتلال وداعميه وإن أصحاب الاقتراحات كانوا من دول عربية مختلفة أبرزها العراق والجزائر وسورية ولبنان، وفي بعض المقترحات شاركت عُمان وقطر، لكن اللافت كان صمت ممثل السلطة الفلسطينية.

صحيفة الجمهورية

ـ لوحظت في الآونة الأخيرة زيارات مكثفة لسفير غربي لشخصيات سياسية رسمية وحزبية ناقلا رسالة تفيد بضرورة تجنّب لبنان ما وصفها السفير «حرباً مميتة».

ـ نقل عن سفير أوروبي قوله إنه مرتاح لما سمعه من مسؤول حزبي حيال الوضع على الحدود الجنوبية.

ـ مسؤول رفيع قال إنه يفضّل أن يكون الفصل في قضية الشغور بمنصب عالٍ وليد إجماع من قوى الطائفة التي ينتمي إليها من سيملأه.

صحيفة اللواء

ـ همس

يشعر الشارع العربي بإحباط من موقف دولتين كبيرتين من اتساع دائرة العدوان والتدمير في غزة والضفة، والاكتفاء ببعض التصريحات التي لا معنى لها..

ـ غمز

أثار ما أعلنه اقتصادي بارز حول تخفيض الرواتب والأجور قلقاً في أوساط العاملين في القطاعين الخاص والعام.

ـ لغز

تنقطع كهرباء الدولة عن بعض الأحياء الحيوية في بيروت منذ أكثر من 48 ساعة، ولا تكترث مؤسسة كهرباء لبنان للأمر: هل هو عطل أو من ترتيب مافيات المولدات؟!

المصدر: صحف