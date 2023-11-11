مصادر فلسطينية : إطلاق نار يستهدف قوات الاحتلال خلال اقتحامها قلقيلية في الضفة الغربية – موقع قناة المنار – لبنان
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November 11 2023 - 09:08

مصادر فلسطينية : إطلاق نار يستهدف قوات الاحتلال خلال اقتحامها قلقيلية في الضفة الغربية

منذ 40 mins 11 November، 2023
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