مقاومون يطلقون النار تجاه قوات الاحتلال في حي المصايف وسط مدينة رام الله – موقع قناة المنار – لبنان
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November 11 2023 - 06:04

مقاومون يطلقون النار تجاه قوات الاحتلال في حي المصايف وسط مدينة رام الله

منذ 13 mins 11 November، 2023
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