بالفيديو | جانب من اقتحام قوات الاحتلال بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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November 11 2023 - 04:32

بالفيديو | جانب من اقتحام قوات الاحتلال بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة

منذ 48 mins 11 November، 2023
الاحتلال الاسرائيلي
تقارير مصورة - عربي وإقليمي - فلسطين

اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة.

المصدر: مواقع

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