بالفيديو | جانب من اقتحام قوات الاحتلال بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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بالفيديو | جانب من اقتحام قوات الاحتلال بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة
منذ 48 mins
11 November، 2023
تقارير مصورة
-
عربي وإقليمي
-
فلسطين
اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة.
المصدر:
مواقع
العدو الصهيوني
القدس المحتلة
بلدة عناتا
فلسطين
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