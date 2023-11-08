مراسل المنار: الطيران الصهيوني يستهدف منطقة الحقبان بين بلدتي ياطر وكفرا جنوبي لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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November 8 2023 - 20:20

مراسل المنار: الطيران الصهيوني يستهدف منطقة الحقبان بين بلدتي ياطر وكفرا جنوبي لبنان

منذ 22 mins 8 November، 2023
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