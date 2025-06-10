حاكم كاليفورنيا: قادة الولاية والقادة المحليون يتعاونون لتنظيف فوضى ترمب وإصلاح ما أفسده لضمان سلامة مجتمعاتنا – موقع قناة المنار – لبنان
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June 10 2025 - 02:50

حاكم كاليفورنيا: قادة الولاية والقادة المحليون يتعاونون لتنظيف فوضى ترمب وإصلاح ما أفسده لضمان سلامة مجتمعاتنا

منذ 48 mins 10 June، 2025
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