مراسل المنار: الطيران الصهيوني يغير على أطراف بلدة عيتا الشعب جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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November 7 2023 - 22:22

مراسل المنار: الطيران الصهيوني يغير على أطراف بلدة عيتا الشعب جنوب لبنان

منذ 1 ساعة 7 November، 2023
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