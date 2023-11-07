أبو عبيدة: مجاهدو القسام استهدفوا القوات الاسرائيلية المتوغلة بعشرات قذائف الهاون وخاضوا اشتباكات مع قوات العدو بمختلف محاور القتال – موقع قناة المنار – لبنان
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November 7 2023 - 22:22

أبو عبيدة: مجاهدو القسام استهدفوا القوات الاسرائيلية المتوغلة بعشرات قذائف الهاون وخاضوا اشتباكات مع قوات العدو بمختلف محاور القتال

منذ 2 ساعة 7 November، 2023
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