كتائب شهداء الأقصى تعلن استهداف ناقلة جند بعبوة ناسفة قرب دوار الجلبوني في مدينة جنين – موقع قناة المنار – لبنان
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November 3 2023 - 03:12

كتائب شهداء الأقصى تعلن استهداف ناقلة جند بعبوة ناسفة قرب دوار الجلبوني في مدينة جنين

منذ 2 ساعة 3 November، 2023
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