مراسل المنار: العدو يستهدف بأكثر من 30 قذيفة ما بين حارقة ومضيئة منطقة وادي العليق جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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November 2 2023 - 10:26

مراسل المنار: العدو يستهدف بأكثر من 30 قذيفة ما بين حارقة ومضيئة منطقة وادي العليق جنوب لبنان

منذ 31 mins 2 November، 2023
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