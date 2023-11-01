مجاهدو القسام يلتحمون في هذه الأثناء مع قوة صهيونية متوغلة في بيت حانون بعد مباغتتها من خلف الخطوط ويشتبكون معها بمختلف أنواع الأسلحة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
November 1 2023 - 14:30

مجاهدو القسام يلتحمون في هذه الأثناء مع قوة صهيونية متوغلة في بيت حانون بعد مباغتتها من خلف الخطوط ويشتبكون معها بمختلف أنواع الأسلحة

منذ 1 ساعة 1 November، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة