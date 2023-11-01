‫رويترز: قطر تتوسط في اتفاق بين مصر وحماس و”اسرائيل”  ‫بالتنسيق مع واشنطن لفتح معبر رفح الحدودي اليوم  – موقع قناة المنار – لبنان
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November 1 2023 - 10:22

‫رويترز: قطر تتوسط في اتفاق بين مصر وحماس و”اسرائيل”  ‫بالتنسيق مع واشنطن لفتح معبر رفح الحدودي اليوم 

منذ 38 mins 1 November، 2023
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