قصف مدفعي تجاه منطقة العامودي غرب بيت لاهيا شمال القطاع وآخر شرق البربج وسط القطاع – موقع قناة المنار – لبنان
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November 1 2023 - 01:56

قصف مدفعي تجاه منطقة العامودي غرب بيت لاهيا شمال القطاع وآخر شرق البربج وسط القطاع

منذ 51 mins 1 November، 2023
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