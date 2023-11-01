رئيس وزراء أسكتلندا: يجب عدم السماح بمقتل المزيد من الأطفال وهناك حاجة لوقف فوري لإطلاق النار ولا شيء دون ذلك – موقع قناة المنار – لبنان
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November 1 2023 - 00:26

رئيس وزراء أسكتلندا: يجب عدم السماح بمقتل المزيد من الأطفال وهناك حاجة لوقف فوري لإطلاق النار ولا شيء دون ذلك

منذ 8 mins 1 November، 2023
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