حركة حماس: حديث العدو الصهيوني الارهابي عن وجود أحد قادة  ‫حماس في جباليا مكان المجزرة كاذب ولا أساس له – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 31 2023 - 21:22

حركة حماس: حديث العدو الصهيوني الارهابي عن وجود أحد قادة  ‫حماس في جباليا مكان المجزرة كاذب ولا أساس له

منذ 48 mins 31 October، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة