‫مراسل المنار: 14 شهيداً وعشرات الجرحى بقصف صهيوني استهدف  ‫منازل في مخيم الشاطئ في غزة  – موقع قناة المنار – لبنان
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October 31 2023 - 18:18

‫مراسل المنار: 14 شهيداً وعشرات الجرحى بقصف صهيوني استهدف  ‫منازل في مخيم الشاطئ في غزة 

منذ 54 mins 31 October، 2023
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