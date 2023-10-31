قاوم رقمياً | كيف نتحقّق من الفيديوهات قبل نشرها؟

لبنى قانصوه

في فقرة قاوم رقميا ضمن التغطية الصباحية فلسطين المشهد، أكّدت مدقّقة معلومات و مؤسّسة مبادرة تحقّق 360 في لبنان الصحافية إيمان برق على ضرورة التعامل مع أي معلومة على مواقع التواصل الإجتماعي بحس نقدي، فقد يصادف المستخدم فيديو تحت عنوان معيّن ولكن عند فتح الفيديو يتضّح أنّ المضمون مختلف. كما قد نصادف فيديو بلغة لا نعرفها ومترجم ولكن عند التأكّد من الترجمة يتضّح أيضا أنّه مزيّف, وفي هذه المواجهة طوفان الأقصى يتم أخذ فيديوهات من الألعاب الإلكترونية على أنّها من الميدان أو أخذ أصوات من هذه الألعاب ووضعها على فيديوهات من المعركة. أيضا قد نصادف فيديو خاص بأحداث اليوم وعند التحقّق نكتشف أنّه خاص بحدث سابق.

وقدّمت برق أداة للتحقّق من الفيديو وهي INVID التي يمكن تنزيلها ك extension على غوغل كروم على اللابتوب، تبحث invid عبر أكثر من محرّك بحث كغوغل وياندكس. وتقوم هذه الأداة بتقطيع الفيديو الى frames والتحقّق من كل frame بعملية البحث العكسي.

وعن الآثار السلبية للفيديوهات المضلّلة التي لمستها برق خلال هذه المرحلة، ضربت مثلا الفيديو الذي نشرته إحدى الصفحات الإسرائيلية الحكومية للقول أن هناك شبّان يقصدون الجدار الفاصل مع فلسطين المحتلّة، وبعد أن دقّقت بالفيديو تبيّن أنّه مزيّف ..تابعت برق أنّ العدو هدف هنا الى التضليل والإيهام بأنّه معرّض للخطر والهجوم من كل الجهات..

المصدر: موقع المنار