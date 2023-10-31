جيش الاحتلال: اعتراض صاروخ أرض – أرض أطلق من اليمن بواسطة منظومة حيتس الاعتراضية فوق البحر الاحمر – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 31 2023 - 13:44

جيش الاحتلال: اعتراض صاروخ أرض – أرض أطلق من اليمن بواسطة منظومة حيتس الاعتراضية فوق البحر الاحمر

منذ 13 mins 31 October، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة