اعلام العدو: صفارات الانذار تدوي في مستوطنة المطلة عند الحدود مع لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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October 31 2023 - 13:44

اعلام العدو: صفارات الانذار تدوي في مستوطنة المطلة عند الحدود مع لبنان

منذ 31 mins 31 October، 2023
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