مراسل المنار: العدو يقصف بالقذائف الضوئية أطراف بلدة ‫البستان في جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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October 31 2023 - 13:44

مراسل المنار: العدو يقصف بالقذائف الضوئية أطراف بلدة ‫البستان في جنوب لبنان

منذ 7 mins 31 October، 2023
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