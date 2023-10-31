ولي العهد الكويتي: نطالب بفتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية الى قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 31 2023 - 10:42

ولي العهد الكويتي: نطالب بفتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية الى قطاع غزة

منذ 42 mins 31 October، 2023
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