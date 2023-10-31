مراسل المنار: طيران العدو يشن سلسلة غارات في الجنوب بين بلدتي ياطر وزبقين و اطراف بلدات طيرحرفا راميا الضهيرة وبرعشيت – موقع قناة المنار – لبنان
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October 31 2023 - 00:00

مراسل المنار: طيران العدو يشن سلسلة غارات في الجنوب بين بلدتي ياطر وزبقين و اطراف بلدات طيرحرفا راميا الضهيرة وبرعشيت

منذ 1 ساعة 30 October، 2023
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