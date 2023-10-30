مراسل المنار: مدفعية العدو تقصف وادي شبعا بالقذائف الفوسفورية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 30 2023 - 11:46

مراسل المنار: مدفعية العدو تقصف وادي شبعا بالقذائف الفوسفورية

منذ 28 mins 30 October، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة