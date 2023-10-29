وسائل إعلام صهيونية: بلغ عدد الأسرى في غزة حتى الآن 239 اسيراً – موقع قناة المنار – لبنان
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October 29 2023 - 21:50

وسائل إعلام صهيونية: بلغ عدد الأسرى في غزة حتى الآن 239 اسيراً

منذ 18 mins 29 October، 2023
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