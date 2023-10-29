الناطق باسم “اليونيفيل”: مهاجمة قوات حفظ السلام الأممية جريمة وانتهاك للقانون الدولي يجب إدانتهما

أعلن الناطق باسم قوات “اليونيفيل” أندريا تيننتي تعرض مقر القوات جنوب لبنان للقصف مرتين يوم السبت، مشددا على أن مهاجمة القوات الأممية جريمة وانتهاك للقانون الدولي يجب إدانتهما.

وأضاف أن “قذيفة أصابت مقرهم العام في الناقورة، فيما سقطت الثانية في محيط حولا جنوب لبنان مما أدى إلى إصابة أحد جنود حفظ السلام تم إجلاؤه على الفور لتلقي العلاج”.

وقال: “اليونيفيل تعرب عن قلقها البالغ إزاء هذين الهجومين على جنودها الذين يعملون بلا كلل على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع لاستعادة الاستقرار في جنوب لبنان وتهدئة هذا الوضع الخطير”، مشيرا إلى فتح تحقيق في الحادثين.

ومساء السبت، أصيب نقيب نيبالي يتبع قوات الطوارىء الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل) في بطنه و ذراعه إصابة متوسطة نتيجة قصف صهيوني.

المصدر: وكالات