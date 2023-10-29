‫اندلاع اشتباكات مسلحة بين المقاومين وقوات العدو خلال  ‫اقتحامها جنين في الضفة الغربية المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 29 2023 - 09:20

‫اندلاع اشتباكات مسلحة بين المقاومين وقوات العدو خلال  ‫اقتحامها جنين في الضفة الغربية المحتلة

منذ 32 mins 29 October، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة