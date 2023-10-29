يديعوت أحرونوت: نتنياهو يرفض تحمل مسؤولية الفشل الذي حصل في 7 اوكتوبر حيث هاجم رئيس ” الشاباك “و رئيس وحدة “امان” متهماً اياهم برفع تقارير خاطئة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 29 2023 - 09:20

يديعوت أحرونوت: نتنياهو يرفض تحمل مسؤولية الفشل الذي حصل في 7 اوكتوبر حيث هاجم رئيس ” الشاباك “و رئيس وحدة “امان” متهماً اياهم برفع تقارير خاطئة

منذ 48 mins 29 October، 2023
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