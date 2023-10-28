المقاومة الفلسطينية واصلت دك مدن ومستوطنات ومواقع الإحتلال

واصلت المقاومة الفلسطينية دك مدن ومناطق الإحتلال الإسرائيلي في فلسطين المحتلة، رداً على المجازر الصهيونية، واستمرار العدوان على قطاع غزة.

وأعلنت كتائب القسام قصفها “تل أبيب” أكثر من مرة خلال اليوم برشقة صاروخية، ونشرت وسائل إعلام العدو، مشاهد تظهر الحرائق التي احدثها سقوط الصواريخ.

كما استهدفت القسام منطقة “ديمونا” برشقة صاروخية، وكذلك مدينة عسقلان.

وفي مناطق الغلاف، استهدفت القسام قاعدة “زيكيم”، و تحشدات للعدو في مواقع “مفتاحيم”، و”إيرز”، “صوفا” بالصواريخ وقذائف الهاون.

كما قصفت كتائب القسام آليات العدو المتوغلة في منطقة الأمريكية شمال غرب بيت لاهيا.

ومن جهتها، استهدفت أعلنت سرايا القدس أنها قصف مدينة بئر السبع المحتلة بالصوريخ، وكذلك تحشدات العدو في منطقة كيسوفيم، مربض آليات وموقع ناحل عوز.

كما استهدفت السرايا موقع مارس العسكري والتحشدات العسكرية في مستوطنة بئيري وشرقها بالصواريخ والهاون.