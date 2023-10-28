ارباك صهيوني وخيبة بعد فشل محاولات التوغل البري..

أكد مصدر قيادي في “سرايا القدس”، أن “تهويل العدو للتوغل البري في قطاع غزة يأتي في إطار إفلاسه بتحقيق اي صورة نصر أمام جبهته الداخلية وهي كذبة يبررها العدو باستمرار”.

وأوضح القيادي أن “قوات العدو الصهيوني تلقت ضربات موجعة ليلة أمس من مجاهدينا المتواجدين في النقاط المتقدمة عند تخوم شرق غزة”، لافتاً إلى أن “استعراض العدو لقوته النارية لم يمكن قواته من التقدم سوى لأمتار محدودة لا تتجاوز ال ١٠٠ متر وقد أقام سواتر ترابية لحماية جنوده من ضربات مجاهدينا”.

وأشار إلى أن “قوات العدو التي حاولت التقدم في بعض النقاط شرق غزة تقهقرت للخلف تحت النار والإشتباك مع مجاهدينا في الميدان”.

كيف انعكس لدى الصهاينة ما حصل على حدود غزة خصوصا ان المقاومة اكدت ان العدو لم يتوغل انما صدت قواته ودحرتها، وسط استمرار اطلاق الصواريخ..

التفاصيل مع محلل الشؤون العبرية حسن حجازي..

وكان شن طيران الاحتلال الإسرائيلي ليل امس غارات عنيفة وغير مسبوقة على قطاع غزة، بالتزامن مع قصف من مدفعية الاحتلال وزوارقه الحربية، وقطع شبكات الاتصالات والانترنت بشكل كامل. وبعد ذلك حاول انجاز تقدم محدود شمال وشرق القطاع دون تحقيق ذلك، وبالتزامن أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام أن مجاهديها يتصدون لتوغل بري إسرائيلي في بيت حانون وشرق البريج، وسط اشتباكات عنيفة تدور على الأرض. كما اعلنت سرايا القدس ان مجموعاتها المتقدمة موجودة على محاور القتال وتتصدى لقوات العدو التي تحاول بين الفترة والأخرى التقدم باتجاه قطاع غزة. وتم اطلاق العديد من الصواريخ المضادة للدروع على دبابات وجنود العدو.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد لاطلاق صاروخ مضاد للدروع تجاه آليات للجيش الإسرائيلي قرب السياج الأمني شمال قطاع غزة.