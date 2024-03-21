اعتبر عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق أن “إسرائيل في محنة كبرى فهي مهزومة ومأزومة”، مشيراً أن “كثرة التهديدات لا تُعّبر عن قوة بل عن ضعف”.

أضاف في كلمة ألقاها في ذكرى مرور أسبوع على رحيل العلامة السيد علي الحكيم نجل المرحوم السيد هاشم الحكيم “أنّ العدو الإسرائيلي يُهدّد لبنان وهو مرتعد لأنه يخشى قوة ومفاجآت المقاومة، وكل اعتداء سيقابل بالرد، ولا يمكن أن يمر أيّ اعتداء على أهلنا وبلدنا دون حساب وعقاب”، مشيراً أنّ “التصعيد يتبعه تصعيد والتوسعة تتبعها توسعة”.

واشار الشيخ قاووق “إنّ عين المقاومة على ميادين المواجهات لا ساحات المفاوضات”. واكد ان جبهات المساندة في اليمن والعراق “قد سلبت أمن العدو من كريات شمونة إلى البحر الأحمر وما بعد بعد البحر الأحمر”.