‫المقاومة الفلسطينية تطلق رشقات صاروخية باتجاه بئر السبع  ‫وعسقلان ردا على استهداف المدنيين في قطاع غزة  – موقع قناة المنار – لبنان
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October 28 2023 - 16:14

‫المقاومة الفلسطينية تطلق رشقات صاروخية باتجاه بئر السبع  ‫وعسقلان ردا على استهداف المدنيين في قطاع غزة 

منذ 52 mins 28 October، 2023
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