العدو يلقي قنابل مضيئة فوق موقعي “رويسات العلم ورمثا” في جنوب لبنان تزامنًا مع سماع أصوات تمشيط بالأسلحة الرشاشة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 28 2023 - 07:04

العدو يلقي قنابل مضيئة فوق موقعي “رويسات العلم ورمثا” في جنوب لبنان تزامنًا مع سماع أصوات تمشيط بالأسلحة الرشاشة

منذ 35 mins 28 October، 2023
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