إعلام العدو يعترف بإصابة 3 جنود أحدهم حالته خطرة بعد تعرضهم ‫لصاروخ مضاد للدروع في برعام شمالي فلسطين المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 22 2023 - 10:12

إعلام العدو يعترف بإصابة 3 جنود أحدهم حالته خطرة بعد تعرضهم ‫لصاروخ مضاد للدروع في برعام شمالي فلسطين المحتلة

منذ 18 mins 22 October، 2023
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