‫المقاومة الإسلامية: استهدف مجاهدونا قوة مشاة تابعة للعدو في ‫ثكنة هونين المحتلة (راميم) وحققوا فيها إصابات مؤكدة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 21 2023 - 20:26

‫المقاومة الإسلامية: استهدف مجاهدونا قوة مشاة تابعة للعدو في ‫ثكنة هونين المحتلة (راميم) وحققوا فيها إصابات مؤكدة

منذ 1 ساعة 21 October، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة