مجاهدو المقاومة الإسلامية قصفوا ‏موقع رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وتلال كفرشوبا بالصواريخ ‏والأسلحة المناسبة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 21 2023 - 18:56

مجاهدو المقاومة الإسلامية قصفوا ‏موقع رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وتلال كفرشوبا بالصواريخ ‏والأسلحة المناسبة

منذ 35 mins 21 October، 2023
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