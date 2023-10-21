قاوم رقميا | كيف نشفّر منشوراتنا على مواقع التواصل الإجتماعي؟

لبنى قانصوه

في فقرة قاوم رقميا ضمن البرنامج الصباحي فلسطين المشهد، تحدّثت عضو لجنة خبراء التكنولوجيا في شبكة التحوّل الرقمي ماغي حجازي، عن القيود التي فرضتها شركة ميتا في مواقع التواصل الإجتماعي، للتضييق على داعمي القضيّة الفلسطينية.

ووفق حجازي، تقرأ الخوارزميات وفق برمجة مسبقة المنشورات، وتقوم بحذف ما لا يتناسب مع سياسات هذه الشركة، ما دفع المغرّدين والناشطين الى التحايل على هذه المواقع.

وقدّمت حجازي أمثلة حول تطبيقات للتحايل على مواقع التواصل الإجتماعي، منها Dotless- Arabic keyboard وشفرة القدس.

المصدر: موقع المنار