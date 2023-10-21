عناوين واسرار الصحف اللبنانية ليوم السبت 21 تشرين الأول/ أكتوبر 2023

العناوين

صحيفة الأخبار

ـ غضب شعبي يواكب توسّع عمليات محور المقاومة

ـ نازحون في صور: ننتظر العودة منتصرين

ـ خطة طوارئ صحية رائعة… على الورق!

ـ السيسي يطلق يد الشارع بوجه «الترانسفير» | عقدة «رفح»: شحنة يتيمة لا تدرأ الكارثة

صحيفة البناء

ـ ثنائية فتح معبر رفح وإطلاق الرهائن الأميركيين والأجانب بوساطة قطرية

ـ جمعة نصرة غزة: طوفان شعبي عربي.. والقاهرة تهتف لنصرالله لقصف تل أبيب

ـ المقاومة تستهدف ثكنة غرانيت وتوسع مدى عملياتها أفقياً وعمقاً وتربك الاحتلال

صحيفة الجمهورية

ـ الحراك الدولي يتسارع لضبط الحدود

ـ حماس تطلق رهينتين والمساعدات تنتظر

ـ هذه مهمة حاملة الطائرات الاميركية وزميلاتها؟

ـ الحروب: أهدافها وقائعها ورسائلها

ـ حلف بغداد جديد

ـ هل يبقى الوضع النقدي تحت السيطرة في حالة الحرب؟

صحيفة اللواء

ـ حرب «مواقع» في الجنوب.. والاحتلال يُبعد السكان إلى ما وراء المستعمرات

ـ «الميدل إيست» تخفِّض عدد الرحلات.. واهتمام عسكري أميركي بالوضع اللبناني

ـ «قمة القاهرة» بغطاء دولي لقطع الطريق على الغزو البرّي

ـ إطلاق سراح رهينتين أميركيتين.. وإسرائيل تضع المستشفيات ومدارس الأونروا أهدافا عسكرية

صحيفة الديار

ـ اميركا لا «اسرائيل» من تدير الحرب والعدوان على الفلسطينيين

ـ الغزو البري الاسرائيلي على غزة اذا حصل سيحدد مسار الحرب في المنطقة كلها

صحيفة النهار

ـ “حماس” أطلقت أميركيتين وبايدن يرجح المساعدات لغزة في 24 ساعة

ـ بايدن طلب مساعدات لإسرائيل بـ14 مليار دولار

ـ تظاهرات في دول عربية تضامناً مع غزة

ـ تصاعد “الانزلاق”: هل يبقى لبنان جبهة مواكبة؟

ـ قمة دول الخليج و”آسيان” تندد بالهجمات الإسرائيلية على غزة

صحيفة نداء الوطن

ـ جبهة الجنوب تلتهب ليلاً… وألمانيا تحذّر من “حسابات خاطئة”

ـ جنبلاط: الجبل يتحضّر للنازحين ونتفرّج على الكارثة الآتية

ـ حركة مطار بيروت نحو الثلث

ـ إسرائيل تسعى إلى إنشاء “نظام أمني جديد” في غزة

ـ “قمّة القاهرة للسلام” تنعقد اليوم وسط هواجس من “نكبة ثانية”

الأسرار

صحيفة البناء

ـ كواليس

قال مسؤول عربي سابق إنه كلما بقي الصراع حول غزة بعنوان فلسطيني هو مقاومة غزة مدة أطول دون السماح بتصويره صراعاً مع إيران وحزب الله تراكمت إنجازات كبرى في الشارع العربي والإسلامي الذي أتيحت في ما مضى فرصة لتعبئته مذهبياً وكذلك الشارع الغربي الذي تضعف فيه فرص إنكار عدالة القضية الفلسطينية، بينما تتعدد عناوين التحريض على إيران وحزب الله؛ ورأى في النداءات الشعبية في الشارع العربي للسيد حسن نصرالله علامة تعافٍ وبشارة خير.

ـ خفايا

يؤكد ناشطون في الحزب الديمقراطي الأميركي أن موجة التضامن مع غزة والقضية الفلسطينية تجتاح قواعد الحزب التقليدية ولا تقتصر على اليسار فقط وأن ناشطين بارزين من اليهود الذين يلعبون أدواراً قيادية في الحزب قد انضموا إلى الحملة التي توجه انتقادات قاسية لأداء الرئيس جو بايدن وتوقع هؤلاء تعديلاً في السياسىة الأميركية، خصوصاً أن السنة سنة انتخابات والرئيس المرشح لا يستطيع تغليب عواطفه على مصالحه.

صحيفة الجمهورية

ـ نصحت جهات بمنع تمدّد التظاهرات الرافضة للعدوان الإسرائيلي ما دام ليس هناك قدرة على منع تفلّتها، والإضرار بالوحدة الداخلية التضامنية مع فلسطين.

ـ تتّجه قوى سياسية من فريق معين إلى تنظيم صفوفها ضمن إطار تنظيمي جامع.

ـ بلغت خسائر إسرائيل على الحدود مع لبنان حجماً لافتاً على رغم أن المواجهات تحصل ضمن قواعد الإشتباك.

صحيفة اللواء

ـ همس

تتملَّص شخصيات مدنية وغير مدنية للإجابة عن أسئلة سفيرة دولة كبرى، تعتبرهم في عداد أصدقائها، وهي ذات طابع معلوماتي، ومحرجة كثيراً.

ـ غمز

ما يزال نائب من كتلة مسيحية معروفة، يوحي بلقاءاته أن مبادرة دولة أوروبية تجاه الملف الرئاسي ما تزال قائمة!

ـ لغز

تتحضَّر تيارات وأحزاب لفرض «أمن ذاتي» في مناطق سيطرتها، إذا حدث انهيار كبير في البلاد، من جرَّاء الحرب الدائرة.

صحيفة النهار

ـ غياب البطريرك الماروني

بدا لافتاً غياب البطريرك الماروني عن مسرح الأحداث في لبنان خصوصاً إذا أقفل المطار وتعذرت عودة كل البطاركة الكاثوليك الذين يشاركون في سينودس الأساقفة في روما.

ـ سيطرة أميركية على قرار إقفال البئر في بلوك 9

ينقل عن نائب قوله أن الشركة الأميركية التي تعمل في التنقيب تحت لواء توتال هي التي قررت اقفال البئر ما يؤكد السيطرة الأميركية على القرار.

ـ انقسام فلسطينيّ حول حرب غزّة

يظهر بوضوح من خلال البرامج التلفزيونية وسواها، أن هناك انقساماً فلسطينياً حول حرب غزة، وتحديداً بين “فتح” و”حماس”، وإن كانت بعض المواقف التلطيفية تصدر بين حين وآخر.

ـ دور بارز

يلاحَظ أن رئيس نادٍ جبلي ونجل وزير مسيحي سابق، يقوم بدور على كل المستويات في منطقة الجبل، بغية تحصين المصالحة والوضع العام فيها.

صحيفة نداء الوطن

ـ يتردد أنّ اتصالات جرت خلال الساعات الماضية بين مسؤولين لبنانيين وعراقيين لتنفيذ الاتفاق القاضي بتوريد مادة زيت الوقود الثقيل للبنان لتشغيل معامل الطاقة، بدءاً من أول تشرين الثاني المقبل كما ينصّ الاتفاق، لكن المشكلة تكمن في عدم قدرة لبنان على إصدار اعتماد مستندي وفقاً لمندرجات الاتفاق، ويُعمل على طلب إعطاء فترة سماح جديدة للأشهر القادمة.

ـ علم أنّ وزيرة الخارجية الألمانية تطرقت خلال اجتماعاتها مع المسؤولين اللبنانيين إلى ضرورة الإلتزام بتطبيق الإصلاحات المطلوبة من صندوق النقد الدولي.

ـ أكدت مصادر مطلعة أنّ أحد المصارف وشركة تابعة له يضخان يومياً مبالغ مالية بالليرة اللبنانية، ويصدران شيكات لشركات ومتعهدين، بشكل يتجاوز بأضعاف ما يسمح به المصرف المركزي، ثم يستبدلان تلك المبالغ بالدولار دفعة واحدة من السوق، مقابل عمولات مالية كبيرة يحصلان عليها، بشكل يبتز الشركات والمتعهدين بالعمولات الضخمة من جهة، ويهدد سعر صرف الليرة المُستقر حالياً من جهة ثانية، ليتحول المصرف وشركته المالية الى مضاربَيْن على حساب الاستقرار النقدي.

المصدر: صحف