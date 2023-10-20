حصاد اليوم الـ 14 من طوفان الأقصى.. القدس المحتلة في مرمى الصواريخ والقسام تكشف عن مسيرات جديدة

واصلت المقاومة الفلسطينية ردها على استمرار الكيان الإسرائيلي في عدوانه الهجمي على غزة المحاصر، واستهدافه المدنيين وتدمير المنازل السكنية في القطاع، وذلك لليوم الـ 14 على التوالي.

وعرضت كتائب القسام مشاهد للحوامات التي استخدمتها في استهداف الآليات الصهيونية خلال معركة “طوفان الأقصى”، بعنوان “ترميهم بحجارة من سجيل”.

وقصفت كتائب القسام القدس المحتلة بالصواريخ رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين، وكذلك مدينة “اسدود” المحتلة، و مغتصبة “سديروت”، وتجمعات للقوات الصهيونية قرب “مفكعيم” برشقات صاروخية، وفي “كفار عزة” بقذائف الهاون.

كما نشرت القسام اليوم الجمعة، مشاهد لإسقاط قذيفة مضادة للدروع على دبابة “ميركافاة 4” شرق خانيونس مساء الخميس.

كما نشرت كتائب القسام مشاهد تظهر لحظة إطلاق رشقات صاروخية باتجاه الأراضي المحتلة رداً على مجازر الاحتلال بحق المدنيين.

وبدورها، قصفت سرايا القدس مدينة القدس المحتلة برشقة صاروخية رداً على مجازر الاحتلال بحق المدنيين، وكذلك مغتصبة “سديروت”، ومدينة “عسقلان”، وتحشدات العدو في “مفلاسيم”.

وأعلنت سرايا القدس أنه وبتوقيت البهاء عند الساعة 21:00، استهدف مجاهدوها مدينة عسقلان المحتلة برشقة صاروخية، ومستوطنة “زيكيم”، ومغتصبة “سديروت”، ومدينة أسدود المحتلة رداً على مجازر الاحتلال.

كما استهدفت السرايا عند الساعة الـ 21:00 بتوقيت البهاء، أسدود وعسقلان والمنطقة الصناعية جنوب عسقلان وغان يفنا وكريات ملاخي وسديروت وزيكيم برشقات صاروخية رداً على مجازر الاحتلال

المقاومة الإسلامية تواصل استهداف مواقع العدو عند الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة

وأعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان، أنه ورداً على إستهداف الصحافيين والإعتداء على المدنيين الذي وقع قرب موقع العباد يوم ‏أمس الخميس، وأدى إلى إستشهاد الشاب عبدالله ربيع البقاعي، قام مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية بإستهداف قوة مشاة إسرائيلية قرب ثكنة برانيت بالصواريخ ‏المناسبة، وأوقعوا فيها عدة إصابات أكيدة بين قتيل وجريح. ‏

كما هاجم مجاهدو المقاومة يوم الجمعة تجمعاً ‏لجنود العدو الصهيوني في ثكنة هونين المحتلة (راميم) وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة، وكذلك مواقع جيش العدو الإسرائيلي في: بركة ريشا، راميا، و‏هرمون بالصواريخ الموجهة والأسلحة المناسبة.‏

كما استهدف المجاهدون موقع العاصي بالصواريخ الموجهة والأسلحة المناسبة، وكذلك مواقع العدو الإسرائيلي في مزارع شبعا المحتلة وتلال كفرشوبا، وهي : الرمثة، زبدين، ‏الرادار، رويسات القرن ورويسات العلم، بالصواريخ الموجّهة والأسلحة المناسبة.

المصدر: سرايا القدس + كتائب القسام