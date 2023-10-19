عناوين واسرار الصحف اللبنانية ليوم الخميس 19-10-2023

العناوين

الاخبار:

– الخرف ينصح الخائف

– المقاومة دخلت الحرب ضمن غرفة عمليات مشتركة

– مساعدات مقننة الى القطاع و الغضب الشعبي يتصاعد

البناء:

– بايدن يطلق صفارة الحرب من تل أبيب… ويفرج عن مساعدات إنسانية

– السيد صفي الدين للأميركيين: عندنا أكثر مما عندكم ولدينا أقوى مما لديكم فاحذرونا

– العمليات جنوبا تسجل أعلى أيام التصعيد… والمقاومة العراقية تستهدف الأميركيين

النهار:

– بايدن في إسرائيل يتبنى روايتها عن المستشفى المعمداني

– “الجبهة الثانية” تسابق دعوات السفارات إلى الترحيل

– تداعيات حرب غزة تصيب السياحة الشتوية و ترفع أسعار السلع

نداء الوطن:

– السعودية تدعو رعاياها إلى مغادرة لبنان “فوراً”

– تظاهرة “عوْكر” انتهت إلى تخريب وتصعيد الجنوب شمل القطاع الأوسط

– بايدن يبرّئ إسرائيل و يغطي حربها

الجمهورية:

– «حزب الله» يُحذِّر: ردّنا سيكون مدوّيا

– يوم الغضب في عوكر

– تباين أميركي ـ اسرائيلي تحت سقف التحالف

اللواء:

– بايدن يواجه العالم الإسلامي ويدافع عن همجية إسرائيل

– إغداق السلاح على دولة الاحتلال وإغراءات مالية أميركية لتهجير سكان غزة إلى سيناء

– لبنان بلا غطاء .. وحسابات الحرب على الطاولة!

الديار:

– العالم يقف على قدم واحدة والساعات المقبلة حاسمة وغزة لن تسقط

– جبهة الجنوب ستفتح للتنظيمات الفلسطينية واللبنانية… والجماعة الاسلامية تقصف المواقع الاسرائيلية؟

– كل اميركا في «اسرائيل»… السيسي يهدد بالحرب… وسلسلة عمليات نوعية للمقاومة

الاسرار

البناء:

– قال مصدر دبلوماسي إن الجهات المعنية بتحليل المواقف في السفارة الأميركية أرسلت الى واشنطن نص كلمة رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله السيد هاشم صفي الدين التي يقول فيها “الخطأ الذي قد ترتكبونه مع مقاومتنا سيكون الجواب عليه مدويًا وصاخبًا، وما عندنا هو أقوى مما عندكم بكثير، وما لدينا هو أكثر مما لديكم”، مشيراً إلى أن السؤال هو: هل يتضمن التحذير إشارة إلى وجود أسلحة نوعية لا يعلم بها الأميركيون ستغيّر مجرى المواجهة إذا وقعت؟

– نقلت القناة الرابعة في كيان الاحتلال خلاصة تحليل أجراه خبراء للتسجيل المزعوم لمسؤولين وعناصر في حركة حماس، تبنت بثه المخابرات الإسرائيلية لتأكيد روايتها حول استهداف المستشفى المعمداني وفيه أن عطلاً فنياً أصاب صاروخ أدّى الى استهداف المستشفى المعمداني. وجاءت الخلاصة برأي الخبراء لتقول إن التسجيل مزيّف، وأكدوا أن “النغمة وبناء الجملة واللهجة والمصطلحات سخيفة”.

نداء الوطن:

– رفع دبلوماسيون تقارير إلى دولهم مفادها أنّ «حزب الله» يأخذ في الاعتبار الاعتراض اللبناني الجارف، من كل الأطياف، على فتح جبهة الجنوب والانخراط في حربٍ كلفتها ستكون كبيرة على جميع اللبنانيين، لذا يحسب ألف حساب لكل قذيفة أو صاروخ.

– يتردّد أنّ الطاقم الدبلوماسي لدولة عربية غير خليجية يضع خطة إجلاء لمواطنيه لمواجهة أي تطوّرات دراماتيكية.

– يُقال إنّ وزيراً يحمّل زميلاً له، يفترض أنّه جرت تسميتهما من الفريق السياسي ذاته، مسؤولية تسريب بعض المحادثات التي تجري عبر «الواتساب» ضمن المجموعة الخاصة بالوزراء.

الجمهورية:

– قال أحد المسؤولين إن ما أشيع حول توقّف الحفر في البلوك رقم 9 هو أمر مريب وإجراء سياسي يهدف الى الضغط علينا.

– يجهد رئيس تكتل الى لجم بعض المواقف المتهورة لمجموعة من مسؤوليه نتيجة ما بلغته من تراجع عن خالف سابق مع جهة فاعلة.

– بدأت القوى السياسية تتحسّب وتتحضّر لمرحلة ما بعد إنتهاء حرب غزة.

اللواء:

– خلافاً لما هو سائد المعلومات تتحدث عن مقاربة تفصيلية بين وزير من المحور» وقيادي حزبي رفيع لما يُمكن أن يترتب عليه توسع العمليات الحربية.

– تتقاضى بعض المصارف عمولات عن بعض الخدمات مرتفعة لدرجة تتخطى ما تتقاضاه الشركات الخاصة للخدمات نفسها.

– تجري تأكيدات على المواطنين في الجنوب لعدم ترك منازلهم ولو بقاء رمزي في المناطق الحدودية لأسباب ديمغرافية وميدانية.

النهار:

– علم أن الرسالة الجدية التي ابلغتها وزيرة الخارجية الفرنسية إلى الرئيس نبيه بري تمت بعد الاجتماع الرسمي إذ طلبت لقاءه على إنفراد مدة خمسة دقائق ومن دون المترجمة، خرج بعدها بري عابق الوجه على ما نقله الإعلاميون.

– يشكو مواطنون من تكلفة بعض الخدمات التي يؤمنها شقيق أحد الوزراء لقاء بدل مرتفع وإلا فالتأخير والعرقلة.

– نشب خلاف جبيلي في وجهات النظر حول مؤتمر عن الحوار والأخوة، ولم يعلم إذا كانت الظروف أم الاعتراضات أدت الى أرجائه لموعد لم يحدد.

– لوحظ أن أعداد المغادرين أخيراً عبر مطار رفيق الحريري الدولي تفوق ضعفَي العائدين ربطاً بحرب غزة والقلق من فتح الجبهة الجنوبية

المصدر: صحف