منظمة الصحة العالمية: الوضع في غزة يخرج عن السيطرة  – موقع قناة المنار – لبنان
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October 18 2023 - 11:22

منظمة الصحة العالمية: الوضع في غزة يخرج عن السيطرة 

منذ 49 mins 18 October، 2023
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